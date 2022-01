Bonn (ots) -Die Journalistin und Moderatorin Maja Weber verstärkt künftig das Team der phoenix-Moderator:innen. Sie präsentiert ab Montag, den 24. Januar 2022 regelmäßig die Sendung phoenix der tag (17.30 Uhr und 23.00 Uhr).Maja Weber, 1976 als Maja Radulovic in Laupheim geboren, ist erfahrene Fernsehjournalistin und Moderatorin. Sie moderiert seit 2016 die ZDF-Nachrichtensendungen "heute" und "heute Xpress", und war Autorin für die ZDF-Sendung "terra Xpress". Seit 2018 engagiert sie sich mit der Reporterfabrik (Correctiv.org) an Schulen zum Thema Medienkompetenz. Zuvor arbeitete sie als Autorin für das Medienmagazin "ZAPP" sowie in Straßburg als Reporterin beim "arte Journal". Volontiert hat Maja Weber bei der Neuen Osnabrücker Zeitung und beim Norddeutschen Rundfunk. Sie hat erst Romanistik, dann Europäische Studien in Paris und Osnabrück studiert, die sie mit einem Magister sowie mit einer Maîtrise en Études Européennes abschloss.Maja Weber spricht Serbokroatisch, Italienisch, Französisch, Englisch und Spanisch. Sie ist verheiratet, hat eine Tochter und lebt in Hamburg.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5125191