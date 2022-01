Trotz Rücksetzer an der Börse bleiben Aktien-ETFs gefragt, vor allem MSCI-World-Tracker - mal als ESG-Version, mal klassisch. Der hohe Ölpreis sorgt gleichzeitig aber auch für Zuflüsse in Öl- und Gas-ETFs. 18. Januar 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Ganz abschütteln können die Aktienmärkte Sorgen hinsichtlich Inflation und strafferer Geldpolitik nicht. Der DAX rutscht am Dienstag wieder deutlich ab und liegt am Mittag bei 15.770 Punkten. Vor genau zwei Wochen hatte sich der Index mit 16.181 Punkten ...

