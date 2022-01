Der niederländische Ausrüster der Halbleiterindustrie erzielte im Q4 je Aktie 4,39 € Gewinn, der Umsatz erreicht 4,99 Mrd. €.



Im Gesamtjahr 2021 wurde der Umsatz um ein Drittel auf 18,6 Mrd. € ausgebaut, der Gewinn belief sich auf 5,9 Mrd. € (+ 66 %). Dies sind 14,36 € je Aktie nach 8,49 € je Aktie vor einem Jahr und gegenüber durchschnittlichen Schätzungen von 13,30 €.



Für das laufende Q1 peilt der Konzern Erlöse zwischen 3,3 und 3,5 Mrd. € an. Durch zunehmende Endprüfungen erst beim Kunden, zwecks Beschleunigung, ergibt sich eine Verschiebung von Umsatzbuchungen in spätere Quartale.



Für 2022 plant ASML mit einem Umsatzplus von 20 %. Ebenfalls positiv: Die Ausschüttung aus dem 2021er Gewinn soll 5,50 € je Aktie betragen, die Dividende wird damit verdoppelt.



Die Aktie der ASML HOLDING legt in Amsterdam 0,7 % zu. Der Kurs steht mit 646,00 € aktuell 17 % unter dem vor zwei Monaten markierten Allzeithoch 777,50 €. Der Börsenwert beläuft sich aktuell auf 262 Mrd. €.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



