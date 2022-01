Der Schweizer Hersteller hat sich in Döbeln dafür umfangreiche zusätzliche Landflächen gesichert. In zwei Stufen soll die Produktionsstätte von derzeit 50 Megawatt auf eine Jahreskapazität von 5 Gigawattstunden ausgebaut werden.Die Blackstone Resources AG will seine Produktionsstätte im sächsischen Döbeln für 3D-Lithium-Ionen-Batterien in den kommenden Jahren massiv ausbauen. Der Schweizer Hersteller habe umfangreiche Landflächen am Standort zugekauft, teilte er am Mittwoch mit. Nach dem erfolgreichen Anfahren der Produktion mit 50 Megawattstunden Ende 2021 sei nun der Ausbau der Kapazitäten auf ...

