Der EuroStoxx50 klettert am Vormittag um 0,49 Prozent auf 4278,50 Punkte.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch nach anfänglichen Verlusten wieder nach oben gedreht. Der EuroStoxx 50 kletterte am Vormittag um 0,49 Prozent auf 4278,50 Punkte und verteidigte damit den Unterstützungsbereich um 4250 Punkte. Im frühen Handel war noch auf 4234 Punkte gefallen. In Paris war die Lage ähnlich. Der Cac 40 gewann 0,6 Prozent auf 7176,52 Punkte.

