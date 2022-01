70 Milliarden US-Dollar lässt sich Microsoft den Spieleentwickler Activision Blizzard kosten. Activision-CEO Bobby Kotick profitiert finanziell von diesem Deal - und das vielleicht nicht nur einmal. Eigentlich sah die Welt von Bobby Kotick, Chief Executive Officer von Activision Blizzard, gerade nicht allzu rosig aus. Der Chef des Spieleentwicklers hat mehrere Klagen am Hals. Die Vorwürfe lauten sexuelle Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Jetzt kann sich der 58-jährige Manager über einen warmen Geldregen in Höhe von mindestens 390 Millionen Dollar freuen. Mehr zum Thema ...

