Wien (www.fondscheck.de) - Die auf Technologie-Aktien spezialisierte Fondsmanagerin Cathie Wood erlitt in den vergangenen Wochen mit ihren Investments herbe Einbußen, so die Experten von "FONDS professionell".Angesichts der hohen Inflation in den USA und der sich abzeichnenden Wende in der extrem lockeren Geldpolitik der amerikanischen Notenbank FED würden Investoren zusehends ihr Geld aus Wachstumstiteln abziehen. Das treffe die aktiv gesteuerten, börsengehandelten ARK-Fonds von Wood hart. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...