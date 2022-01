DJ PRESSEMITTEILUNG/: Lisa Martens in die Geschäftsführung von Vivax Consulting berufen

Zum Jahreswechsel ist Lisa Martens (32) in die Geschäftsführung der Vivax Consulting GmbH, einem Tochterunternehmen der tktVivax Group, berufen worden. Die bisherige Prokuristin bleibt daneben für den Standort Hamburg verantwortlich. In der Geschäftsführung wird sie künftig ihren Geschäftsführerkollegen Matthias-Magnus Dudzus entlasten, der weitere Aufgaben in der tktVivax Group übernommen hat. "Lisa Martens hat sich in kürzester Zeit in vielen Projekten unentbehrlich gemacht und damit erheblich zu unserer erfolgreichen Entwicklung der letzten Jahre beigetragen. In ihrer neuen Funktion hat sie nun den Freiraum, für weitere Dynamik zu sorgen", so Dirk Fieml, CEO der tktVivax Group.

Nach ihrem Studium des Fachs "Economics & Law" und dem Abschluss als Master der Volkswirtschaft mit dem Schwerpunkt Energieökonomie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, startete Lisa Martens 2018 ihre Karriere als Consultant für die Energiewirtschaft bei der damaligen Vivax GmbH, dem Vorgängerunternehmen von tktVivax. Bereits nach acht Monaten wurde sie zum Senior Consultant ernannt und bekam die ersten Projekte im Bereich Telekommunikation übertragen. 2020 übernahm sie die Verantwortung für den tktVivax-Standort Hamburg sowie das Team Prozesse und erhielt Mitte des Jahres 2021 auch die Prokura in der Vivax Consulting GmbH.

Die tktVivax Group mit Sitz in Berlin und Niederlassungen in Stuttgart (Backnang), Köln und Hamburg unterstützt ihre Kunden im Bereich zukunftsorientierter Telekommunikationstechnologien in der kommunalen Versorgungswirtschaft. Mit rund 150 Beschäftigten in den Gruppenunternehmen deckt die Unternehmensgruppe ein breites Spektrum von der Analyse, Strategiefindung und Fördermittelberatung über die Neu- und Umgestaltung von Prozessen und Organisationen in allen Bereichen der Versorgungswirtschaft bis hin zur Planung und Bau von Glasfaser- und 5G-Infrastrukturen sowie dem Vertrieb von Telekommunikations-Produkten und dem Betrieb von Telekommunikationsnetzen ab. Zielgruppe sind sowohl Stadtwerke, Netzbetreiber als auch Kommunalverwaltungen und Landkreise.

