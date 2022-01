FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Siemens Gamesa von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 26,20 auf 23,00 Euro gesenkt. Nach einem Analystenwechsel seien die Schätzungen für den Windturbinenhersteller zwischen 2022 und 2025 neu überarbeitet worden, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts. Zwischen 2021 und 2025 wird nun ein Umsatzwachstum von 28 Prozent prognostiziert und zudem dürfte die Ebita-Marge von minus 1 auf plus 8,4 Prozent steigen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



ISIN: ES0143416115

