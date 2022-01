SAIC Hongyan, eine Tochtergesellschaft von SAIC Motor für Schwerlast-Lkw, hat in Ordos in der Inneren Mongolei eine Produktionsstätte für Brennstoffzellen-Lkw in Betrieb genommen und die ersten Fahrzeuge hergestellt. Das Werk ist auf eine Produktionskapazität von 3.000 Lkw pro Jahr ausgelegt. Das Werk entstand im Rahmen eines Projekts für den industriellen Einsatz von 10.000 Brennstoffzellen-Schwerlastwagen. ...

