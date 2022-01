HANNOVER/GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Den klimagerechten Umbau der Landwirtschaft werden nach Einschätzung von Fachleuten vor allem kleinere Bauernhöfe nicht schultern können. "Die Dekarbonisierung wird den Strukturwandel deutlich beschleunigen", sagte am Mittwoch Agrarexperte Christian Janze von der Wirtschaftsberatungsfirma Ernst & Young (EY) bei der Vorstellung des Konjunkturbarometers Agribusiness in Deutschland 2022. Notwendige Investitionen könnten und wollten viele Betriebe nicht mehr aufbringen. Die Studie wurde von EY und der Universität Göttingen erstellt.

Die Reduzierung der Emission des Klimagases CO2 in der Landwirtschaft sei für die weltweiten Klimaziele extrem wichtig, sagte Janze. Global gesehen verursache der Energieverbrauch in der Industrie weltweit 24 Prozent der gesamten CO2-Emissionen. Danach komme die Land- und Forstwirtschaft mit einem Anteil von 19 Prozent. In Deutschland habe die Tierhaltung und die Düngung den größten Anteil an den CO2-Emissionen der Landwirtschaft. Andererseits werde in der Landwirtschaft auch viel CO2 gebunden. Dieses wichtige Detail komme aber bislang in kaum einer Bilanz zur Landwirtschaft vor. "Das müsste bei einer fairen Betrachtung deutlicher berücksichtigt werden", sagte Janze./eks/DP/ngu