DJ G7-Programm und Planungsbeschleunigung bei Kabinettsklausur im Fokus

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bei der am Freitag geplanten Kabinettsklausur will die Bundesregierung laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit den deutschen Vorsitz in der Gruppe der sieben führenden Industrieländer (G7) und das Thema Planungsbeschleunigung ins Zentrum stellen. "Es gibt zwei übergeordnete Themen, die da eine Rolle spielen sollen", kündigte Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Das erste sei das Programm Deutschlands während der G7-Präsidentschaft in diesem Jahr. Dies werde von verschiedenen Ressorts vorgestellt und diskutiert.

"Der zweite große Punkt ist das Thema Planungsbeschleunigung", erklärte der Regierungssprecher. Bekanntermaßen wolle man mit dem Ausbau erneuerbarer Energien massiv vorankommen und auch den Wohnungsbau massiv stärken. Dafür sei es nötig, "die Planungsverfahren in Deutschland möglichst so zu gestalten, dass sie dieses Ansinnen unterstützen und gleichzeitig all den Bedingungen gerecht werden, die wir an sie stellen." Dies werde ebenfalls breit diskutiert.

Nach der Klausurtagung, die coronabedingt im Bundeskanzleramt und nicht wie sonst üblich auf Schloss Meseberg stattfindet, ist eine Pressekonferenz geplant. Im Zuge der Tagung soll auch eine reguläre Kabinettssitzung stattfinden. Dafür war am Mittwoch der turnusmäßige Kabinettstermin ausgefallen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2022 07:26 ET (12:26 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.