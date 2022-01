HÖHEPUNKTE

- Feste Verpflichtungen von 2 institutionellen Kunden von Euroz Hartleys für Privatplatzierung von ca. 14,4 Mio. AUD (vor Kosten) erhalten

- Beitrag von ca. 13 Mio. AUD von Ellerston Capital

- Gelder werden für weitere Erschließung von Projekt Cínovec sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden

- Weitere Details hinsichtlich des Projekts Cinovec entnehmen Sie bitte der heutigen Pressemitteilung des Unternehmens bezüglich des Updates der PFS

19. Januar 2022 - European Metals Holdings Limited (ASX & AIM: EMH, OTC - Nasdaq Intl ADS: EMHXY) ("EMH" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es erfolgreich feste Verpflichtungen für eine Platzierung von 10.285.000 CDIs zu einem Ausgabepreis von 1,40 AUD pro CDI erhalten hat, um etwa 14,4 Millionen AUD (vor Kosten) von institutionellen Kunden von Euroz Hartleys aufzubringen (die "Platzierung"). Die Platzierung wurde von Ellerston Capital, einem führenden Fondsmanager mit Sitz in Sydney und einem verwalteten Vermögen von über 4 Milliarden $, unterstützt, der etwa 13 Millionen $ investiert. Die Einnahmen aus der Platzierung werden für die weitere Erschließung des Lithiumprojekts Cínovec, der größten Hartgestein-Lithiumressource in Europa, sowie als weiteres allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Keith Coughlan, Executive Chairman sagte: "Ich freue mich, den Aktionären den erfolgreichen Abschluss der Platzierung in Höhe von 14,4 Millionen AUD bekannt zu geben. Diese starke institutionelle Unterstützung für die Platzierung verdeutlicht, dass das Projekt Cínovec vom Markt als äußerst vielversprechendes Projekt erachtet wird.

Während wir Cínovec in Richtung Produktion weiterentwickeln und dabei das Risiko des Projekts weiter senken, sind wir optimistisch, dass die Aktionäre belohnt werden, zumal sich der Wertunterschied zwischen unserer Marktkapitalisierung und dem Kapitalwert8 des Projekts verringert. Ich heiße Ellerston Capital herzlich im Unternehmen willkommen.

"Wir haben heute auch die Details eines Updates unserer vorläufigen Machbarkeitsstudie (Preliminary Feasibility Study) veröffentlicht, die die äußerst starke Wirtschaftlichkeit des Projekts unterstreicht. Cínovec befindet sich in einer strategisch günstigen Position in Mitteleuropa, in unmittelbarer Nähe zu den Fahrzeugherstellern des Kontinents. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und des erwarteten Bedarfs an Netzspeicherkapazitäten ist das Projekt überaus gut positioniert, um den europäischen Lithiummarkt für viele Jahrzehnte zu beliefern."

Details der Platzierung

Die Platzierung umfasste die Ausgabe von 10.285.000 CDIs zu einem Ausgabepreis von 1,40 AUD pro CDI, um etwa 14,4 Millionen AUD (vor Kosten) aufzubringen.

Der Ausgabepreis von 1,40 AUD entspricht einem Aufschlag von 0,7 % auf den zuletzt gehandelten Kurs des Unternehmens am 18. Januar 2022 (1,39 AUD) bzw. von 2,0 % auf den 15-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs (1,37 AUD).

Es ist davon auszugehen, dass die CDIs der Platzierung am Donnerstag, dem 27. Januar 2022, beglichen werden und am Freitag, dem 28. Januar 2022, den Handel an der ASX auf normaler Basis aufnehmen werden. Neue CDIs, die im Rahmen der Platzierung ausgegeben werden, sind gleichrangig mit den bereits ausgegebenen Aktien.

Die Platzierung wurde anhand der bestehenden Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß den ASX Listing Rules 7.1 durchgeführt.

Euroz Hartleys fungierte bei der Platzierung als Konsortialführer.

KONTAKT

Weitere Informationen zu dieser Pressemeldung oder dem Unternehmen im Allgemeinen erhalten Sie auf unserer Website, www.europeanmet.com, oder nutzen Sie die am Ende dieser Pressemitteilung angeführten Kontaktdaten.

Anfragen:

European Metals Holdings Limited

Keith Coughlan, Executive Chairman

Tel: +61 (0) 419 996 333

E-Mail: keith@europeanmet.com

Kiran Morzaria, Non-Executive Director

Tel: +44 (0) 20 7440 0647

Dennis Wilkins, Company Secretary

Tel: +61 (0) 417 945 049

E-Mail: dennis@europeanmet.com

WH Ireland Ltd (Nomad & Joint Broker)

James Joyce/Darshan Patel

(Corporate Finance)

Harry Ansell/Jasper Berry (Broking)

Tel: +44 (0) 20 7220 1666

Shard Capital (Joint Broker)

Damon Heath

Erik Woolgar

Tel: +44 (0) 20 7186 9950

Blytheweigh (Financial PR)

Tim Blythe

Megan Ray

Tel: +44 (0) 20 7138 3222

Chapter 1 Advisors (Financial PR - Aus)

David Tasker

Tel: +61 (0) 433 112 936

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen gelten vor ihrer Veröffentlichung als Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der EU-Verordnung 596/2014. Die Person, die die Veröffentlichung dieser Mitteilung im Namen des Unternehmens genehmigt hat, war Keith Coughlan, Executive Chairman.

WEBSITE

Eine Kopie dieser Pressemitteilung finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.europeanmet.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63700Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63700&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000EMH5, VGG3191T1021Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.AU000000EMH5, VGG3191T1021