Nach einem holprigen Jahresstart sollte die Schweizer Wirtschaft im weiteren Jahresverlauf wieder auf den Potenzialwachstumspfad zurückfinden.Zürich - Ein Quarantäne-Tsunami als Folge der Omikron-Wand dürfte die Schweizer Wirtschaft nach Ansicht von Raiffeisen in der Summe weniger hart treffen als der Lockdown im Jahre 2020. Die hiesige Konjunktur wird auch im angefangenen Jahr wachsen. «Eine Omikron-Quarantäne-Woche schmerzt, aber ein längerer Lockdown tut mehr weh», erklärte Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff am Mittwoch in einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...