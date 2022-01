Luxembourg (www.fondscheck.de) - Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Medien, Der Eurizon Fund - Absolute Green Bonds (ISIN LU1693963701/ WKN A2JD3C) wurde im Rahmen der von MainStreet Partners verliehenen "ESG Champions" 2022 als "Best Green Bond Fund" ausgezeichnet, so Eurizon Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...