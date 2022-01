Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis pendelt weiter im Bereich von 1.810 bis 1.820 Dollar. Der Angriff auf die wichtige Marke von 1.835 Dollar ist bislang aber ausgeblieben. Doch auch wenn die meisten Anleger von der aktuellen zähne Konsolidierung entnervt sind, präsentiert sich Gold nach Ansicht von Markus Bußler eigentlich ob der Begleitumstände stark. "Aktuell prasseln jede Menge vermeintlich negativer Meldungen auf den Goldpreis ein", sagt Markus Bußler. Zahlreiche Analysten hätten sich in den vergangenen Wochen zum Goldpreis zu Wort gemeldet und hätten schwächere Kurse im Lauf des Jahres prognostiziert. Dazu präsentiert sich der Dollar zwar angeschlagen, nach wie vor aber verhältnismäßig stark. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind zuletzt auf ein Zweijahreshoch gestiegen und auch die anstehenden Zinsanhebungen der US-Notenbank werden immer wieder thematisiert. "Dass sich Gold in diesem Umfeld über dem Bereich von 1.800 Dollar halten kann, ist streng genommen ein starkes Zeichen." Erstaunlich war die Bewegung beim Silberpreis vom Dienstag. Das Edelmetall konnte zumindest ein kleines Lebenszeichen senden und ist über den ersten Widerstand bei 23,40 Dollar gestiegen. "Das sah gestern etwas mysteriös aus", sagt Markus Bußler. Der Anstieg erfolgt quasi unmittelbar nach Bekanntgabe des Empire State Index, der kräftig enttäuscht hat. Heute setzt sich - zumindest aktuell - die Stärke von Silber fort. "Ein Angriff auf die 25 Dollar wäre ein starkes Zeichen." Im Rahmen der Einzelaktien geht es dieses Mal um die Papiere von B2Gold. Der Konzern hat heute Zahlen für das abgelaufene Jahr 2021 vorgelegt. Dazu rückt auch Amex Exploration in den Fokus. Das Explorationsunternehmen hat eine Kapitalmaßnahme kräftig aufgestockt und die Aktie konnte nach anfänglichen Verlusten deutlich ins Plus drehen. Das komplette Video können Sie gleich hier ansehen. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube