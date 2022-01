Die Bank of Amerika präsentiert den Anlegern gute Q4-Zahlen. Während die Umsätze im Rahmen der Erwartungen lagen, konnte das US-Geldhaus beim Gewinn die Prognosen der Analysten übertreffen. Ein wichtiger Ergebnistreiber war dabei das Investmentbanking. Auch auf Jahresbasis können sich die Zahlen sehen lassen.Die Bank of America (BoA) hat im Schlussquartal des vergangenen Jahres ihre Gewinne um rund 30 Prozent auf 6,77 Milliarden Dollar verbessert - das entspricht einem Gewinn je Aktie on 82 Cent. ...

