Der DAX hat nach anfänglichen Verlusten am Mittwochmorgen deutlich zugelegt und in der Zwischenzeit das Hoch vom Vortag übertroffen. Zuletzt notierte er 0,67 Prozent höher bei 15.877. Auch der MDAX schaffte es zuletzt über die Gewinnschwelle. Gründe für das starke Comeback: Fehlanzeige.Das internationale Börsenbild gilt als getrübt, nachdem es in den vergangenen Stunden von New York bis Tokio nochmals kräftig bergab gegangen war. In Erwartung schneller Zinsschritte durch die US-Notenbank Fed bleiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...