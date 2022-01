Honda hat mit dem Batterieentwickler SES (ehemals SolidEnergy Systems) einen Vereinbarung getroffen, um gemeinsam Lithium-Metall-Batterien für Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Honda will zudem im Rahmen des von SES geplanten Börsengangs rund zwei Prozent der Aktien des Batterieentwicklers erwerben. SES will wie berichtet über eine SPAC-Fusion an die New York Stock Exchange. Nach Abschluss der Fusion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...