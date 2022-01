"Verhöhnung der Arbeitnehmer:innen", "pures Gift für den sozialen Zusammenhalt", "Steuergeschenk an die reichsten zehn Prozent der Haushalte und die Finanzindustrie". So bezeichnet das traditionell eher linke Lager rund um SPÖ und Arbeiterkammer die geplante Abschaffung der Kapitalertragssteuer (KESt) in Österreich, die in den letzten Tagen für sehr viel Aufsehen sorgte (Trending Topics berichtete ausführlich). 300 Millionen Euro an Steuererleichterungen würde es da für die oberen Zehntausend geben, während der restlichen Bevölkerung das Geld durch die Inflation vom Sparbauch wegschmilzt. Das ist wieder typisch österreichischer Kleingeist. Hierzulande gibt es offenbar immer noch Menschen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...