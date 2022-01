DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. Januar (vorläufige Fassung)

=== 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Jahresumsatz, Frauenfeld *** 07:30 DE/Suse SA, Ergebnis 4Q, Nürnberg *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q, Paris *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+18,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+19,2% gg Vj 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q, London *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 111 zuvor: 111 09:00 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung virtueller Davos-Dialog (bis 21.1.), u.a. Rede von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (11:00) 09:15 DE/468 SPAC II SE, Erstnotiz im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bayerns Ministerpräsident Söder, PK nach Gesprächen, München *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,0% gg Vj Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+5,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj 11:00 DE/Bundesverband Windenergie (BWE) und VDMA Power Systems, Online-PK zu Windenergie an Land - Ausbauzahlen 2021 für Deutschland 11:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck und BMW-CEO Zipse, PK nach Gesprächen, München 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 12:40 DE/SPD-Fraktionschef Mützenich, Statement vor der Klausurtagung (digital) *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q, St. Paul *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 16. Dezember *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: 18,5 zuvor: 15,4 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 230.000 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q, Los Gatos - DE/US-Außenminister Blinken, Gespräche mit Bundesaußenministerin Baerbock sowie den Außenministern Frankreichs und Großbritanniens zum Ukraine-Konflikt, Berlin - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die öffentlichen Banken in Deutschland, Frankfurt ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

