Mit neuen geophysikalischen Untersuchungen hat Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) die hohe Bedeutung der RPM-Zone auf dem Estelle-Goldprojekts in Alaska erneut bestätigt. Nun bereitet sich das Unternehmen durch die Planung eines neuen Bohrprogramms auf der RPM-Lagerstätte darauf vor, die Ressource in diesem Teil des Projekts signifikant zu vergrößern und in eine höhere Kategorie zu überführen. Das Estelle Goldprojekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...