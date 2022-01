Mainz (ots) -Bitte den aktualisierten Programmtext beachten!Mittwoch, 23. Februar 2022, 20.15 UhrAktenzeichen XY... ungelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeDrei gegen einenEin Mann arbeitet abends allein in einer großen Halle. Plötzlich hört er ein Geräusch. Als er sich umdreht, sieht er in den Lauf einer Pistole.Räuber mit InsiderwissenAuf unüblichem Weg gelangt ein bewaffneter Mann in eine Supermarkt-Filiale. Nach Geschäftsschluss überrascht er die Angestellten. Es fällt auf: Der Mann ist mit ihren Gepflogenheiten vertraut.Schreckliches VerbrechenEine 15-Jährige ist nachts mit dem Fahrrad unterwegs. Sie sieht schon das Ortsschild und weiß, in fünf Minuten ist sie zu Hause. Eigentlich. Doch dort kommt sie nicht an.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5125647