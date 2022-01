In den ersten Handelsminuten rückt der Dow um 0,27 Prozent auf 35 463 Punkte leicht vor.New York - Nach drei schwachen Börsentagen des US-Leitindex Dow Jones Industrial in Folge hat sich dieser am Mittwoch zunächst stabilisiert. Rückenwind gab es von gut aufgenommenen Quartalsberichten der Schwergewichte Procter & Gamble , Morgan Stanley und UnitedHealth . In den ersten Handelsminuten rückte der Dow um 0,27 Prozent auf 35 463 Punkte leicht vor. In den vergangenen Tagen hatten die...

