Startups weltweit kommt zugute, dass bei Investoren das Geld wieder lockerer sitzt. Deutsche Gründer schneiden besonders gut ab. Startups weltweit haben im vergangenen Jahr Rekordgelder von Investoren eingeworben. Insgesamt flossen 671 Milliarden US-Dollar (rund 588 Milliarden Euro) Risikokapital in junge Firmen, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG zeigt. Das sei fast doppelt so viel Geld wie im coronageprägten Vorjahr (plus 94 Prozent). Ein großer Teil der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...