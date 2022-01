Das Projekt "EcoLyzer BW" startet im Januar und will eine international wettbewerbsfähige Produktion von Elektrolyseuren etablieren. Rund 80 Anlagen pro Jahr sollen künftig am Standort Dettingen gefertigt werden, die dann für den internationalen Markt zur Verfügung gestellt werden.Im Januar startete das Projekt "EcoLyzer BW", an dem das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und das Unternehmen Ecoclean beteiligt sind. Ihr Ziel ist der rasche Aufbau von Fertigungskapazitäten, um basierend auf den technologischen Entwicklungen des ZSW, ein international wettbewerbsfähiges ...

