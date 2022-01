Das Fraunhofer IPA will zusammen mit einem Konsortium die Automatisierung in der Fertigung von Elektrolyseuren voranbringen. Das Forschungsprojekt zur Industrialisierung der Wasserstoffproduktion läuft noch bis 2025. Die Automatisierung soll Elektrolyseure in das Zeitalter der Massenproduktion überführen. Darüber berichtet das Fraunhofer-Institut IPA. Demnach ist Wasserstoff zwar auf der Erde reichlich vorhanden. Allerdings ist er sehr reaktionsfreudig und daher in Molekülen gebunden wie in Wasser ...

