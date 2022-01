Kopenhagen, Dänemark und Boston (ots/PRNewswire) -Das umfassende Update bietet eine erstklassige SIEM- und SOAR-Integration in eine einheitliche Plattform für Sicherheitsoperationen, die eine schnellere Erkennung, Untersuchung und Reaktion ermöglicht. Das SOAR-Angebot ist die erste kostenlose Lösung auf dem Markt, die den Kunden ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung steht.LogPoint (https://www.logpoint.com/de/?utm_source=ref&utm_medium=pr&utm_campaign=LP7) gibt die Veröffentlichung von LogPoint 7 bekannt, das die analytischen Fähigkeiten von SIEM (https://www.logpoint.com/de/produkt/logpoint-als-siem-tool/?utm_source=ref&utm_medium=pr&utm_campaign=LP7) mit den leistungsstarken Reaktionstools von SOAR (https://www.logpoint.com/de/produkt/steigern-sie-die-effizienz-der-analysten-mit-logpoint-soar/?utm_source=ref&utm_medium=pr&utm_campaign=LP7) kombiniert. Mit SOAR, das ohne zusätzliche Kosten inbegriffen ist, und einer Fülle von sofort einsetzbaren Anwendungsfällen, Playbooks und gebrauchsfertigen Integrationen macht LogPoint 7 die Cybersecurity-Automatisierung für Unternehmen jeder Größe verfügbar.Cyberattacken werden weltweit immer raffinierter und schneller und bedrohen Unternehmen aller Größen und Branchen. Gleichzeitig sind die Sicherheitsteams mit einem weltweiten Mangel an Cyber-Talenten konfrontiert, was die Ressourcen minimiert. Infolgedessen haben SOCs Schwierigkeiten, Bedrohungen schnell zu erkennen, zu untersuchen und darauf zu reagieren. Um dem entgegenzuwirken, bietet LogPoint 7 einen ganzheitlichen und automatisierten Ansatz für die Reaktion auf Vorfälle und minimiert die Zeit, die Sicherheitsteams für die Erkennung, Orchestrierung und Reaktion auf Cybervorfälle benötigen."Mit LogPoint 7 ist SOAR ein nativer Bestandteil des SIEM, was bedeutet, dass Kunden eine Lösung für den gesamten Erkennungs-, Untersuchungs- und Reaktionsprozess erhalten. Wir gehen von der Sicherheitsanalyse zum Sicherheitsbetrieb über und führen Automatisierung und einen ganzheitlichen Ansatz für die Cybersicherheit ein", so Jesper Zerlang, CEO von LogPoint."Wir sind der einzige Anbieter, der diesen Ansatz verfolgt und SOAR für Unternehmen jeder Größe verfügbar macht. Die Lizenzierung basiert auf der Anzahl der Geräte und nicht auf dem ständig wachsenden Datenvolumen, und in Zukunft ist ein SOAR-Analystenplatz immer in LogPoint enthalten."Benutzer mit SOAR- und SIEM-Systemen verschiedener Anbieter oder sogar mit nicht integrierten Plattformen desselben Anbieters leiden unter Ineffizienz, da die Sicherheitsdaten nicht ausreichend konsistent sind, um sicherzustellen, dass Warnungen von irgendwo im SIEM in der SOAR angemessen behandelt werden. Darüber hinaus müssen Analysten, die eine nicht integrierte Lösung verwenden, in verschiedenen Benutzeroberflächen arbeiten und im Kontext zwischen verschiedenen Anwendungen navigieren."LogPoint 7 hilft Sicherheitsteams dabei, effizienter zu arbeiten, indem es Aufgaben automatisiert und strukturierte Workflows für viele der täglichen Aufgaben eines überlasteten Sicherheitsteams bereitstellt", so LogPoint CTO Christian Have.Durch Normalisierung, Korrelation und Hinzufügen von Kontextinformationen verwandelt LogPoint Protokolle in hochwertige Daten, die eine automatisierte Untersuchung und Reaktion vorantreiben und den betrieblichen Aufwand für die Übersetzung von Daten und Alarmen zwischen Tools minimieren."LogPoint 7 enthält vorgefertigte Integrationen für die Verbindung mit bestehenden Sicherheitstechnologien, einschließlich Endpunktschutz, Netzwerkerkennung und Bedrohungsmanagement, die es Kunden ermöglichen, Triage, Untersuchung und Reaktion über Playbooks zu automatisieren. Dies steigert die Effizienz und unterstützt eine ganzheitliche Sicht auf die Cybersicherheitsabläufe.LogPoint 7 ist On-Premise, in der Cloud oder als SaaS verfügbar.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1729064/LogPoint_7.jpgFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Mads LindbergVP Communications+45 3031 7141mal@logpoint.comPressebereich: https://www.logpoint.com/de/medienraum/Original-Content von: LogPoint, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126153/5125741