AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.268,28 +0,25% -0,70% Stoxx50 3.814,32 +0,31% -0,11% DAX 15.809,72 +0,24% -0,47% FTSE 7.586,39 +0,30% +2,42% CAC 7.172,98 +0,55% +0,28% DJIA 35.463,17 +0,27% -2,41% S&P-500 4.596,37 +0,42% -3,56% Nasdaq-Comp. 14.589,19 +0,57% -6,75% Nasdaq-100 15.308,38 +0,64% -6,20% Nikkei-225 27.467,23 -2,80% -4,60% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 169,47 +14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,31 85,43 +2,2% 1,88 +16,1% Brent/ICE 88,70 87,51 +1,4% 1,19 +13,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.842,24 1.813,79 +1,6% +28,45 +0,7% Silber (Spot) 24,18 23,46 +3,1% +0,72 +3,7% Platin (Spot) 1.032,95 983,84 +5,0% +49,11 +6,4% Kupfer-Future 4,47 4,38 +1,9% +0,08 +0,0%

Die Ölpreise legen weiter zu, nachdem sie am Vortag auf den höchsten Stand seit sieben Jahren geklettert waren. Die weltweite Ölnachfrage wird nach Einschätzung der Internationale Energie-Agentur (IEA) in diesem Jahr das Niveau vor der Pandemie übersteigen. In ihrem monatlichen Ölmarktbericht hob die IEA ihre Wachstumsprognose für die Ölnachfrage für 2022 an. Zudem werden die Ölpreise von den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und zwischen Russland und dem Westen gestützt. "Je nach Entwicklung kann der Ölpreis schnell die Marke von 100 Dollar erreichen", sagt ein Marktteilnehmer. Allerdings sei bei einer Beruhigung zum Beispiel der Ukraine-Krise auch ein kräftiger Rückgang möglich. Der Goldpreis steigt mit fallenden Marktzinsen und der Dollar-Schwäche deutlich - auch befeuert von den Inflationssorgen.

FINANZMARKT USA

Nach den kräftigen Abgaben des Vortages stabilisiert sich die Wall Street zur Wochenmitte. Die Indizes pendeln mal ins Minus und mal ins Plus. Die Zinsängste seien allgegenwärtig, heißt es im Handel. Daran ändern auch aktuell leicht sinkende Marktzinsen nichts. Bank of America hat im vierten Quartal dank höherer Einnahmen sowie einer Auflösung von Risikorückstellungen deutlich mehr verdient und die Gewinnerwartungen übertroffen. Der Aktienkurs steigt um 1,2 Prozent. Morgan Stanley (+1,5%) hat den Gewinn im vierten Quartal stärker gesteigert als erwartet. Im Bankensektor geraten U.S. Bancorp (-6,4%) unter Druck. Die Bank legte durchwachsene Geschäftszahlen vor. Im Handel werden sinkende Einnahmen und höhere Arbeitskosten moniert. Der US-Konsumgüterhersteller Procter & Gamble (P&G) hat trotz gestiegener Preise ein weiteres Quartal mit starkem Umsatzwachstum verbucht. Die Aktie klettert um 4,2 Prozent. Unitedhealth (+1,3%) hat im vierten Quartal und Gesamtjahr 2021 besser abgeschnitten als gedacht und die Prognose für das laufende Jahr bekräftigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem sehr volatilen Handel haben Europas Börsen am Mittwoch etwas fester geschlossen. Steigende Renditen an den Anleihemärkten hatten die Stimmung zunächst stärker belastet. Am deutschen Anleihemarkt stieg die Zehnjahresrendite erstmals seit April 2019 kurzzeitig wieder in den positiven Bereich. Zu Börsenschluss lag sie aber wieder knapp unter der Nulllinie. Vor allem gute Geschäftszahlen stützten die Stimmung. Die Ölpreise stiegen erneut und schürten damit die Inflationssorgen weiter. Brent legte auf gut 89 Dollar je Barrel zu, den höchsten Stand seit sieben Jahren. Ölaktien gewannen weitere 0,2 Prozent. Der Rohstoffsektor legte kräftig um 2,7 Prozent zu. Von sehr starken Zahlen sprachen Marktteilnehmer mit Blick auf Richemont, die Aktie stieg um 5,1 Prozent. Im Sog kletterten LVMH und Kering um bis zu 3,7 Prozent. Dagegen knickte der Kurs von Leoni um 10,6 Prozent ein. Hier belastete, dass das Bundeskartellamt gegen verschiedene Kabelhersteller und weitere branchennahe Gesellschaften Ermittlungen aufgenommen hat. Pearson erhöhten sich um 4,4 Prozent. Das Verlagshaus hat einen Zwischenbericht gegeben, der laut Händlern auf einen unerwartet starken Gewinn- und Umsatzanstieg im abgelaufenen Jahr hindeutet. Nach guten Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick gewannen Aurubis 7,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi,12:20 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1348 +0,2% 1,1345 1,1332 -0,2% EUR/JPY 129,71 -0,1% 129,92 129,83 -0,9% EUR/CHF 1,0384 -0,1% 1,0387 1,0392 +0,1% EUR/GBP 0,8323 -0,1% 0,8317 0,8345 -0,9% USD/JPY 114,31 -0,3% 114,51 114,58 -0,7% GBP/USD 1,3635 +0,3% 1,3643 1,3577 +0,8% USD/CNH (Offshore) 6,3491 -0,2% 6,3503 6,3600 -0,1% Bitcoin BTC/USD 42.223,02 -0,6% 42.047,72 41.453,02 -8,7%

Der Dollar gibt einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index reduziert sich um 0,2 Prozent. Die ING-Analysten sehen aber nur eine Verschnaufpause und setzen auf steigende Dollar-Notierungen. Die steigenden Energiepreise trügen dazu bei, dass die Erwartungen an eine Straffung der Geldpolitik, auch die der Federal Reserve, zunähmen, was den Dollar beflügeln dürfte, so die ING.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit teils deutlichen Kursverlusten haben sich die Börsen in Ostasien zur Wochenmitte gezeigt. Sie folgten der Wall Street nach unten, die wiederum unter kräftig gestiegenen Anleiherenditen litten. Die hohe Inflation schürte erneut Befürchtungen, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel rigoros anziehen wird. Die mit Abstand höchsten Verluste verzeichnete die Tokioter Börse. Dort fiel der Nikkei-225-Index um 2,8 Prozent. Hier belasteten auch die Erwägungen der japanischen Regierung, wegen der grassierenden Omikron-Variante des Coronavirus die Öffnungszeiten von Restaurants in Tokio und anderen Präfekturen des Landes zu beschränken. Unter den Einzelwerten brachen Sony um 13 Prozent ein, nachdem Microsoft die Übernahme des Computerspieleherstellers Activision Blizzard angekündigt hat. Anleger fürchten, dass das beliebte Activision-Spiel "Call of Duty" infolge der Übernahme nur noch auf der Microsoft-Spielekonsole Xbox genutzt werden kann, und Nutzer der Playstation von Sony das Nachsehen haben. An den chinesischen Börsen verhinderte die taubenhafte Haltung der chinesischen Notenbank größere Verluste. Die People's Bank of China (PBoC) hatte zu Wochenbeginn zwei Zinssätze gesenkt und am Dienstag nach Börsenschluss versichert, dass sie frühzeitig und energisch handeln werde, um die Wirtschaft 2022 zu stabilisieren.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

AIRBUS

will in diesem Jahr weltweit rund 6.000 neue Beschäftigte einstellen. Die Luftfahrtindustrie zeige "starke Zeichen der Erholung nach Covid", erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Das neue Personal soll das Unternehmen auf die Zukunft der Luftfahrt vorbereiten und die Unternehmenspläne zur Reduzierung von CO2-Emissionen umsetzen.

AURUBIS

hat im ersten Geschäftsquartal die eigenen Gewinnerwartungen übererfüllt und hebt die Prognose beim Vorsteuergewinn für das Gesamtjahr an. Wie der Hamburger Kupferproduzent mitteilte, rechnet er für das Geschäftsjahr 2021/22 per Ende September nun mit einem operativen Vorsteuergewinn (EBT) von 400 bis 500 Millionen Euro anstatt 320 bis 380 Millionen Euro. In den drei Monaten per Ende Dezember steigerte die Aurubis den operativen Vorsteuergewinn nach vorläufigen Zahlen deutlich auf 152 Millionen Euro von 82 Millionen im Vorjahresquartal.

HEIDELBERGER DRUCK

Der Anlagenbauer erwartet mit seinem Geschäftsfeld Ladetechnik für die E-Mobilität eine massive Umsatzsteigerung. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Geschäft in fünf Jahren 300 bis 500 Millionen Euro ausmachen wird", sagte der Vorstandsvorsitzende Rainer Hundsdörfer am Mittwoch der Heilbronner Stimme. "Wir stehen in der Fahrzeugtechnik vor einem Technologiewechsel - und da können neue Spieler wie wir hinzutreten."

2G ENERGY

Die Geschäftsführung hat ihre Umsatzprognose für 2022 auf 280 bis 310 Millionen Euro von bisher 260 bis 290 Millionen angehoben. Grund hierfür ist laut Mitteilung ein starker Auftragseingang im vierten Quartal von 52,1 Millionen Euro (Vorjahr: 36,8 Millionen Euro), wodurch der Auftragsbestand zu Jahresbeginn nach vorläufigen Zahlen oberhalb von 150 (111,2) Millionen Euro liegt.

UNILEVER

will sein 50 Milliarden Pfund schweres Angebot für die Consumer-Healthcare-Sparte von Glaxosmithkline (GSK) nicht erhöhen. Der britische Konsumgüterkonzern sagte, dass er sich dazu bekenne, eine strenge finanzielle Disziplin aufrechtzuerhalten, um zu gewährleisten, dass Akquisitionen für seine Aktionäre einen Wert schaffen.

CHAMPAGNER-HERSTELLER

Die Champagner-Hersteller in Frankreich stoßen auf ein Rekordjahr an: Sie verkauften 2021 mehr als 320 Millionen Flaschen und erzielten einen Umsatz von über 5,5 Milliarden Euro, wie der Branchenverband am Mittwoch mitteilte. Im zweiten Corona-Jahr habe der Konsum daheim "an Fahrt aufgenommen".

MORGAN STANLEY

Die US-Bank hat ihren Gewinn im vierten Quartal stärker gesteigert als erwartet. Die Bank profitierte von höheren Einnahmen, die vor allem einem starken Wealth Management zu verdanken waren. Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten bis Ende Dezember um 9 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,01 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens nur mit 1,94 Dollar gerechnet.

PROCTER & GAMBLE

Der US-Konsumgüterhersteller hat trotz gestiegener Preise ein weiteres Quartal mit starkem Umsatzwachstum verbucht. Der Konzern verzeichnete für das zweite Geschäftsquartal per Ende Dezember einen Umsatz von 21 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 6 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,66 Dollar, 1 Prozent höher als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr wird ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent erwartet, nach zuvor 2 bis 4 Prozent.

