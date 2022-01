Unilever will sein Angebot für die Consumer-Healthcare-Sparte von Glaxosmithkline (GSK) nicht aufstocken. "Wir werden unser Gebot nicht über 50 Milliarden britische Pfund erhöhen", teilte der britische Konsumgüterkonzern am Mittwochabend in London mit. Die Aktie von Unilever sprang umgehend wieder an, nachdem sie zuletzt zweistellig verlor.GSK hatte Unilevers Offerte in Höhe von umgerechnet etwa 60 Milliarden Euro am Wochenende als zu niedrig zurückgewiesen. Die Unilever-Führung zeigte sich von ...

