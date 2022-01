NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever nach Aussagen des Konzerns, das Gebot für die Konsumgütersparte von GlaxoSmithKline nicht zu erhöhen, auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Die Kombination aus schonungslos negativen Reaktionen von Investoren und einem deutlichen Kursrutsch der Aktien hätten wohl den Ambitionen von Unilever ein Ende gesetzt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst geht davon aus, dass die Aktie nun wieder stark steigen wird. Aber der Anlagehintergrund sei letztlich doch arg in Mitleidenschaft gezogen worden./ajx/bek



