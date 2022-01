Auch weiterhin befindet sich die Aktie von JINKOSOLAR, einem der weltgrößten Hersteller von Solarmodulen wie auch ergänzendem Konstrukteur und Betreiber ganzer Photovoltaikanlagen, in einer massiven charttechnischen Dreieckskonsolidierung, die im Tief bereits in der letzten März-Woche 2020 sowie im Hoch in der letzten Oktober-Woche 2020 ihren Ausgang nahm. Inmitten des nach wie vor in einer extrem breiten, aktuellen Unterstützungs-Widerstands-Spanne von immerhin satten 60 % angelegten Seitwärtsdreiecks bemüht sich die Aktie seit dem 10.12.2021 nun ...

