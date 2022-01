Eine Gruppe von mehr als 100 Personen mit hohen Vermögen hat heute einen offenen Brief an die Regierungen und Wirtschaftsführer der Welt veröffentlicht. Sie fordern eine dauerhafte Vermögensbesteuerung zu Zwecken des Gemeinwohls. Die superreichen Unterzeichnenden des Briefs der Initiative In Tax We Trust wollen mit der beständigen Vermögensbesteuerung dafür sorgen, dass die extreme soziale Ungleichheit verringert wird. Zudem sollen die so entstehenden Einnahmen für eine nachhaltige und langfristige Verbesserung öffentlicher Dienstleistungen wie der Gesundheitsversorgung eingesetzt werden. Mehr zum Thema ...

