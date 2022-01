Die Aktie des Spieleentwicklers Take-Two Interactive steht am Mittwoch an der Spitze der Nasdaq-100-Gewinner. Nicht nur die durch Microsoft ausgelöste Übernahmefantasie beflügelt den Kurs, sondern auch ein positiver Analystenkommentar von Exane BNP Paribas. Die Analysten stufen das Unternehmen mit "Outperform" ein.Im abgelaufenen Börsenjahr machten die Aktien von Activision, EA und Co keine Freude. Das Papier von Take-Two Interactive Software verlor sogar 15 Prozent an Wert. Doch seit der angekündigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...