Brightcove als Leader für Produktleistung und Strategie auf dem Unternehmensvideomarkt bezeichnet

Brightcove Inc. (Nasdaq: BCOV), ein weltweit führende Anbieter von Videolösungen für Unternehmen, wurde im Aragon Research Globe for Enterprise Video, 20221, aufgrund seiner ausgezeichneten Produktleistung, Strategie und Vision als Leader bezeichnet.

Aragon Research definiert die Leader-Position als "Unternehmen mit umfassenden Strategien, die sich an der Ausrichtung der Branche und der Marktnachfrage orientieren und diese Strategien effektiv umsetzen." Die Entwicklung von Brightcove zum führenden Unternehmen hat in einer entscheidenden Phase stattgefunden, in der Video zum wichtigsten Mittel für Unternehmen für die Interaktion mit ihren Mitarbeitern und Kunden geworden ist.

"In unseren Untersuchungen für den Enterprise Video Globe Report schauen wir uns die Produktleistung sowie die Strategie und Vision für jedes Unternehmen an", sagte Jim Lundy, CEO von Aragon Research. "Brightcove verfügt über eine führende Unternehmensvideolösung, die den Anforderungen von Unternehmensorganisationen aller Größen und Branchen gerecht werden kann."

Der achte alljährliche Aragon Research Globe for Enterprise Video, 2022, das einzige alljährliche Ranking der Unternehmensvideobranche seiner Art, bewertete 15 Videoanbieter, denen herausragende Leistungen mit Blick auf bessere Kunden- und Mitarbeitererlebnisse zugeschrieben werden.

"Der digitale Transformationsprozess, den Unternehmen durchlaufen, hat dazu geführt, dass sie mehr denn je Videotechnologie für die Zielgruppenansprache, Monetarisierung von Inhalten und den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen einsetzen", so Jennifer Griffin Smith, CMO von Brightcove. "Die Bezeichnung von Brightcove als Leader im Bereich Unternehmensvideo ist eine besondere Ehre, denn es handelt sich um das einzige jährliche Ranking von Videoanbietern für Unternehmen. Wir setzen unseren Schwerpunkt auch weiterhin auf die Bereitstellung innovativer Lösungen und visionärer Einblicke, um unseren Kunden im Unternehmensmarkt zu einem noch besseren Geschäftswert zu verhelfen."

Um den Aragon Research Globe for Enterprise Video Report 2022 zu lesen, besuchen Sie: www.brightcove.com.

Aragon Research gibt keine Empfehlungen für Anbieter oder deren Produkte oder Dienstleistungen ab, die in den Forschungspublikationen genannt werden, und rät den Nutzern nicht, die Anbieter auszuwählen, die am besten bewertet werden. Die Veröffentlichungen von Aragon Research basieren auf der Meinung der Organisation Aragon Research and Advisory Services und sollten nicht als objektive Feststellung von Tatsachen verstanden werden. Aragon Research stellt die Resultate seiner Recherchen in seinen Publikationen "wie besehen" ohne jegliche Gewährleistung bereit.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt Videotechnologielösungen mit einem weltweit führenden Maß an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden oder auf welchen Geräten sie Content konsumieren. In mehr als 70 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen einen effektiveren Verkauf an Kunden, führenden Medienunternehmen ein zuverlässigeres Streaming, eine bessere Monetarisierung von Content sowie jeder Organisation eine effizientere Kommunikation mit Teammitgliedern. Mit zwei Technology and Engineering Emmy Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit setzen wir immer wieder neue Maßstäbe, was die Möglichkeiten von Video betrifft. Folgen Sie Brightcove auf Twitter, LinkedIn und Facebook. Besuchen Sie www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business.

_______________________

1 Aragon Research Globe for Enterprise Video, 2022 von Jim Lundy, Januar 2022.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220119005329/de/

Contacts:

Brightcove

Meredith Duhaime

press@brightcove.com