Es gibt stets einige Aktien an den Märkten, die bei den Anlegern besonders große Aufmerksamkeit erhalten. Zumeist sind das Titel, von denen sich Käufer ein besonders hohes Aufwärtspotenzial erwarten. Im vergangenen Jahr konnten etwa Impfstoff-Aktien regelrecht abheben, an der Speerspitze dieser Bewegung stand BioNTech.Mittlerweile hat der Aufwärtstrend bei BioNTech (US09075V1026) sich aber nicht einfach nur abgekühlt, sondern so ziemlich ins Gegenteil verkehrt. Schon seit Wochen steht die Aktie der Mainzer unter Druck. In der laufenden Woche scheinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...