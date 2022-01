New York (ots/PRNewswire) -Der erste patentbasierte Bericht, der die kurzfristige Innovationsdynamik misst und die Innovatoren mit außergewöhnlicher technologischer Relevanz für die Zukunft hervorhebt.LexisNexis® Intellectual Property Solutions hat seinen ersten Bericht: " "Innovation Momentum: The Global Top 100" veröffentlicht, um zukunftsweisende Patententwicklungen aufzudecken und echte technologische Zeitgenossen über Branchen hinweg zu beleuchten.Der Bericht ermöglicht es Unternehmen, die Dynamik ihrer eigenen Innovationskraft mit der ihrer Konkurrenten zu vergleichen.Um die Spitzenreiter in der Patententwicklung zu ermitteln, haben Innovationsrankings der Industrie bisher die Größe von Patentportfolios in Kombination mit anderen Auswahlkriterien - wie der Anzahl der Patentanmeldungen - gemessen. Solche Ansätze sind fehlerhaft, denn sie beschränken sich zu sehr auf von multinationalen Unternehmen dominierte ausgereifte Technologiebereiche und lassen dabei kleine Start-ups mit frühen, bahnbrechenden Innovationen häufig außer Acht.Die neue, einzigartige Methodik, die in diesem Bericht verwendet wird, erfasst das Innovation Momentum der letzten zwei Jahre und erkennt Patenteigentümer mit außergewöhnlicher technologischer Relevanz für die Zukunft und diejenigen, die ihre Mitbewerber übertreffen. Innovation Momentum belohnt Unternehmen mit gut gepflegten Patentportfolios und würdigt gleichzeitig hochspezialisierte Technologietreiber mit außergewöhnlicher Relevanz in ihren Schwerpunktbereichen.Dieser erste Bericht für das Jahr 2022 deckt Themen rund um die derzeit drängendsten globalen Herausforderungen auf und zeigt branchenbezogene und geografische Ansichten der im Bereich Innovation Momentum führenden Unternehmen. Darüber hinaus werden die leistungsstärksten Innovatoren aus dem akademischen Bereich und der öffentlichen Forschung gewürdigt und mit ihrer jeweiligen Gruppe verglichen.Die drängendsten globalen Themen unserer Zeit sind die größten Innovationstreiber Die in den Top 100 am stärksten vertretenen Branchen spiegeln die drängendsten globalen Probleme fast direkt wider, wie z. B. die globale Pandemie und die fortschreitende digitale Transformation unserer Welt.- Die Pharmaindustrie führt die Liste der innovativsten Branchen an, wobei die Impfstoffentwicklung, insbesondere im Zusammenhang mit COVID-19, von Johnson & Johnson, Moderna und anderen fortgesetzt wird.. Es gibt auch mehrere kleinere Akteure, die in diesem Bereich innovativ tätig sind. So eröffnet beispielsweise das Gen-Editing auf der Grundlage von CRISPR/Cas9 neue Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Arzneimittel, und 10x Genomics, Arvinas und Incyte machen große Fortschritte in der Onko-Immunologie.- Die Informationstechnologie ist ein weiterer stark vertretener Wirtschaftszweig, der den fortschreitenden digitalen Wandel in fast allen Bereichen des täglichen Lebens verdeutlicht. Finanzdienstleister wie Ant Group und WeBank, aber auch Internet-Giganten wie Alphabet, Amazon und Tencent gehören zu den Top-Innovatoren in diesem Bereich.- Darüber hinaus werden in vielen Kategorien die Technologien und Materialien vorgestellt, die für den Betrieb der einflussreichsten Branchen benötigt werden. So ist beispielsweise die Hardware von Halbleiterherstellern wie TSMC und von Elektronikunternehmen wie Goodix von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung des laufenden digitalen Wandels in der Welt. Die Nachfrage nach wiederaufladbaren Batterien für Produkte wie mobile Geräte und Elektrofahrzeuge schafft für innovative Unternehmen wie CATL, LG Chem und Samsung SDI einen Zusammenhang zu den Kategorien Chemikalien und Materialien.Innovation in den Weltregionen Die Aufgliederung der Top 100 nach Sektoren und Regionen gibt Aufschluss darüber, in welchen Bereichen die Innovationsdynamik in den letzten zwei Jahren besonders hoch war.- Auf Amerika, insbesondere die USA, entfällt fast die Hälfte der Top-100-Unternehmen. Diese Unternehmen sind vor allem in den Bereichen Pharmazie, Medizintechnik und Informationstechnologien tätig.- Etwa ein Drittel der Unternehmen kommt aus dem asiatischen Raum, der sich auf die Bereiche Elektronik, Chemie und Materialien sowie Informationstechnologie konzentriert.- Das verbleibende Fünftel der Unternehmen kommt aus der CEMEA-Region, wobei die am stärksten vertretenen Industriezweige die Chemie- und Werkstoffindustrie sowie der Maschinenbau sind.Marco Richter, Global Head of Product & Customer Success, LexisNexis® Intellectual Property Solutions, kommentierte: "Der Bericht 'Innovation Momentum' ist ein weiterer Beweis für unser Engagement, Klarheit in die Innovation zu bringen. Wir sind allen Unternehmen auf der Top-100-Liste sowie den Innovatoren in der akademischen und öffentlichen Forschung sehr dankbar. Sie leisten einen enormen Beitrag zum technischen Fortschritt und zur Lösung der Herausforderungen unserer Zeit".Der Bericht von LexisNexis 'Innovation Momentum' nutzt die marktführende Innovationsanalyseplattform LexisNexis® PatentSight® und den Patentqualitätsindikator Patent Asset Index, um die technologische Relevanz eines Patentportfolios zu messen und diejenigen Patente hervorzuheben, die deutlich zugenommen haben oder gut gepflegt wurden. Um mehr über die Methodik zu erfahren und um auf den Bericht zuzugreifen, gehen Sie auf https://go.lexisnexisip.com/innovation-report-2022.Informationen zu LexisNexis Legal & Professional LexisNexis Legal & Professional ist ein weltweit führender Anbieter von rechtlichen, regulatorischen und geschäftlichen Informationen und Analysen, die den Kunden helfen, ihre Produktivität zu steigern, die Entscheidungsfindung und die Ergebnisse zu verbessern und die Rechtsstaatlichkeit weltweit zu fördern. Als digitaler Pionier war das Unternehmen das erste, das mit seinen Diensten Lexis® und Nexis® juristische und wirtschaftliche Informationen online stellte. LexisNexis Legal & Professional, das mit 10.400 Mitarbeitern weltweit Kunden in mehr als 160 Ländern betreut, ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungswerkzeugen für Fach- und Geschäftskunden.Informationen zu LexisNexis Intellectual Property Solutions LexisNexis Intellectual Property Solutions verschafft Unternehmen weltweit Klarheit in Sachen Innovation. Wir ermöglichen es Innovatoren, mehr zu erreichen, indem wir ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, produktiver zu sein, Vorschriften einzuhalten und letztendlich einen Wettbewerbsvorteil für ihr Unternehmen zu erzielen. Unsere Suite von Workflow- und Analyselösungen (LexisNexis® IP Data Direct, LexisNexis PatentAdvisor®, LexisNexis PatentOptimizer®, LexisNexis® PatentSight® und LexisNexis TotalPatent One®) ermöglicht es Unternehmen, effizienter und effektiver sinnvolle Innovationen in unsere Welt zu bringen. Wir sind stolz darauf, diese Innovatoren in ihrem Bestreben, die Menschheit zu verbessern, direkt zu unterstützen und ihnen zu helfen.j.morel@lexisnexis.comPressekontakt:Jessica MorelLexisNexis Intellectual Property Solutionsj.morel@lexisnexis.com+1 267-965-1334Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1728761/LexisNexis_Top_100_Innovators.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1728762/LexisNexis_The_Global_Top_100.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1557011/LexisNexis_Logo.jpgOriginal-Content von: LexisNexis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161138/5125832