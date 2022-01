MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" (Mainz) zum Corona-Durcheinander

"Eben noch gilt man sechs Monate lang als genesen; dann erklärt Gesundheitsminister Lauterbach im Bundesrat, dass die Zeitspanne jetzt vom RKI und dem Paul-Ehrlich-Institut festgelegt werde; am nächsten Tag steht dann auf der RKI-Webseite, dass man jetzt nur noch drei Monate als genesen gilt. Praktisch ohne Vorwarnung. Begründet wird das mit nachgelieferten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die schon deshalb zweifelhaft sind, weil andere Länder damit ganz anders umgehen. (.) Dass auch sehr viele vernünftige Menschen nicht mehr wissen, was eigentlich wo, wann und warum gilt - das liegt an solchen Kommunikationskatastrophen wie in den vergangenen Tagen. Unter solchen Vorgängen leidet die Akzeptanz der Corona-Politik insgesamt, sie öffnen zudem Verschwörungstheorien Tür und Tor. Dies ist eine ganz, ganz bittere Erkenntnis."/yyzz/DP/ngu