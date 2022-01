EQS-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Zur Rose Group AG mit kontinuierlichem Wachstum in volatilem Marktumfeld



20.01.2022 / 07:00



Frauenfeld, 20. Januar 2022 Medienmitteilung Zur Rose-Gruppe mit kontinuierlichem Wachstum in volatilem Marktumfeld - Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2021 erreicht - 2022 im Zeichen des E-Rezept-Rollouts in Deutschland - DocMorris kooperiert mit über 200 Apotheken und baut Same-Day-Lieferangebot aus - Segment Schweiz wächst solid mit Ärztegrosshandel als wesentlicher Treiber - Roche als weiterer strategischer Partner im Rahmen des Gesundheitsökosystems - Mittelfristige Wachstumsziele unverändert Die Zur Rose-Gruppe hat die im Oktober pandemiebedingt reduzierte Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2021 erreicht. Der Aussenumsatz stieg auf CHF 2'034.1 Mio., was einem Wachstum von 15.5 Prozent in Konzernwährung bzw. 14.8 Prozent in Lokalwährung entspricht. Per Ende 2021 erhöhte sich die Anzahl aktiver Kunden um 18 Prozent auf 12.4 Millionen im Vergleich zum Vorjahr und um rund 300'000 gegenüber dem Vorquartal. Anhaltendes Wachstum in Deutschland

In Deutschland verzeichnete die Zur Rose-Gruppe im Jahr 2021 mit 19.4 Prozent in Lokalwährung eine deutliche Steigerung des Aussenumsatzes. Die Zunahme ist hauptsächlich auf das Onlinegeschäft mit rezeptfreien Medikamenten und Gesundheitsprodukten zurückzuführen, das den leichten Umsatzrückgang von verschreibungspflichtigen Medikamenten auf Basis von Papierrezepten überkompensierte. Das Wachstum setzte sich auch im vierten Quartal - nun ohne den akquisitorischen Effekt aus Apotal, die seit Mitte August 2020 konsolidiert wird - mit 6.8 Prozent in Lokalwährung fort. Erfreuliche Entwicklung in der Schweiz

Der Umsatz im Schweizer Geschäft entwickelte sich mit einem Wachstum von 7.0 Prozent im vierten Quartal und 5.7 Prozent im Gesamtjahr 2021 anhaltend positiv. Ein wesentlicher Treiber war der Ärztegrosshandel (Professional Services), dessen Produktivität durch die weitere Automatisierung der Lieferkette weiter gesteigert werden konnte. Zur Rose baute die digitalen Dienstleistungen sowohl für Arztpraxen als auch im B2C-Geschäft weiter aus. Der durch die Pandemie verstärkte Trend zur Digitalisierung zeigte sich in der Wachstumsdynamik der Online-Apotheke und unterstreicht das zunehmende Bedürfnis der Patienten, ihre Medikamente direkt nach Hause zu bestellen. Ein kräftiges Wachstum verzeichneten auch der Bereich Specialty Care zur fachlichen Begleitung komplexer Medikationstherapien sowie der Zur Rose-Webshop für Gesundheitsprodukte, Kosmetik und Hygieneartikel. Europa mit anhaltend positiver Umsatzentwicklung

Im Segment Europa, zu dem derzeit Spanien und Frankreich gehören, verzeichnete die Zur Rose-Gruppe ein anhaltend ansprechendes Umsatzwachstum mit 27.7 Prozent im vierten Quartal und 22.3 Prozent im Gesamtjahr 2021 (in Lokalwährung). Im November erweiterte die Gruppe in Frankreich unter «DocMorris.fr» mit einem strategischen Partner das Produktangebot um rezeptfreie Arzneimittel (OTC). Die angebotenen Dienstleistungen und der Markenauftritt werden von einer multimedialen Kampagne begleitet. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das Serviceangebot über eine Partnerschaft im Bereich Telemedizin ausgebaut werden. 2022 im Zeichen des E-Rezept-Rollouts in Deutschland

Aufgrund der Rückmeldungen von Leistungserbringern und Leistungsträgern zum technischen Prozess des elektronischen Rezepts hat das Bundesgesundheitsministerium (BMG) Ende 2021 informiert, dass es den kontrollierten Test- und Pilotbetrieb über den 1. Januar 2022 hinaus schrittweise fortsetzt und ausweitet. Das konkrete Vorgehen und die gegenseitigen Pflichten bis zur gesetzlich vorgegebenen Einführung des E-Rezepts in Deutschland sollen in den kommenden Wochen mit allen Beteiligten verbindlich abgestimmt werden. Die Zur Rose-Gruppe erwartet - wie alle anderen Stakeholder - schnellstmöglich die Bekanntgabe des verbindlichen Zeitplans. DocMorris Express baut Same-Day-Belieferung mit Partnerapotheken aus

Auch hinsichtlich der Entwicklung der DocMorris-Gesundheitsplattform in Deutschland sieht sich die Zur Rose-Gruppe gut aufgestellt. Anfang Januar 2022 hat die DocMorris-App bereits die Millionen-Download-Marke erreicht und zählt damit zu den wachstumsstärksten Gesundheitsapps im deutschen Markt. Durch die erfolgte Integration des Marktplatzes DocMorris Express mit seinem Netzwerk aus nun knapp über 200 Partnerapotheken und ihren jeweiligen Services steht den Kunden für ihre Bestellung von Medikamenten und Gesundheitsprodukten bereits in vielen Grossstädten Deutschlands zusätzlich die Option einer taggleichen Express-Lieferung zur Verfügung. Weitere zentrale Partnerschaft für innovative Behandlungspfade für Chroniker

Unter der Dachmarke DocMorris baut die Zur Rose-Gruppe das europäische Gesundheitsökosystem weiter aus. Im Zuge der erklärten Vision «health in one click» wurden die wichtigsten chronischen Erkrankungen ausgemacht, darunter Diabetes und Adipositas. Um Menschen, die mit diesen Krankheiten leben, kundenzentrierte Behandlungspfade anzubieten, ist Zur Rose nach Novo Nordisk im Oktober 2021 eine weitere strategische Partnerschaft mit Roche Diabetes Care eingegangen. Menschen mit Diabetes sollen einen einfachen und digitalisierten Zugang zu Informationen über die Krankheit, eine optimale Versorgung sowie Medikations- und Therapieoptionen erhalten. Für 2022 sind weitere Kooperationen geplant, um nahtlose und personalisierte Health Journeys anzubieten. Ausblick

Gestützt auf die bisherige Kommunikation des Bundesgesundheitsministeriums hinsichtlich der Verschiebung der verpflichtenden Einführung des elektronischen Rezepts und seiner im Koalitionsvertrag vereinbarten Beschleunigung geht die Zur Rose-Gruppe weiterhin von einem Roll-out im Jahr 2022 in Deutschland aus. Basierend auf dieser Annahme ändern sich die mittelfristigen Wachstumsziele nicht. Die Gruppe bestätigt auch die mittelfristige EBITDA-Zielmarge von rund 8 Prozent. Der Geschäftsbericht 2021 wird am 24. März 2022 publiziert. Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 Veränderung Zur Rose-Gruppe Aussenumsatz 2'034.1 1'761.7 15.5% Zur Rose-Gruppe Aussenumsatz, in Lokalwährung - - 14.8% Zur Rose-Gruppe 1'725.0 1'476.9 16.8% Zur Rose-Gruppe in Lokalwährung 16.7%

Märkte Deutschland Aussenumsatz 1'332.0 1'106.1 20.4% Deutschland Aussenumsatz, in Lokalwährung 19.4% Deutschland 1'023.0 821.3 24.6% Deutschland, in Lokalwährung 23.5% Schweiz 627.1 593.1 5.7% Europa 81.9 66.4 23.3% Europa, in Lokalwährung 22.3%

Geschäftsmodelle B2C Aussenumsatz 1'475.8 1'236.0 19.4% B2C 1'166.7 951.2 22.7% Professional Services 476.5 459.3 3.7% Marketplace 81.9 66.4 23.3% Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.10.-31.12.2021 1.10.-31.12.2020 Veränderung Zur Rose-Gruppe Aussenumsatz 543.3 516.5 5.2% Zur Rose-Gruppe Aussenumsatz, in Lokalwährung 7.7% Zur Rose-Gruppe 466.6 410.4 13.7% Zur Rose-Gruppe in Lokalwährung 17.9%

Märkte Deutschland Aussenumsatz 352.5 340.7 3.5% Deutschland Aussenumsatz, in Lokalwährung 6.8% Deutschland 275.9 234.7 17.6% Deutschland, in Lokalwährung 21.6% Schweiz 169.2 158.2 7.0% Europa 23.2 18.8 23.6% Europa, in Lokalwährung 27.7%

Geschäftsmodelle B2C Aussenumsatz 384.8 374.0 2.9% B2C 308.2 267.8 15.1% Professional Services 129.9 121.1 7.3% Marketplace 23.2 18.8 23.6% Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz der Zur Rose-Gruppe zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von der Zur Rose-Gruppe beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung. Die Definition wurde 2021 leicht überarbeitet und die Vorjahreswerte entsprechend angepasst. Kontakt für Analysten und Investoren

