DJ Chinas Notenbank senkt LPR-Referenzzins für Bankkredite erneut

PEKING (Dow Jones)--Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte den zweiten Monat in Folge gesenkt. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, sinkt der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) um 10 Basispunkte auf 3,70 Prozent. Der fünfjährige LPR wurde um 5 Basispunkte auf 4,60 Prozent reduziert. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert und dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

Es war das erste Mal seit 21 Monaten, dass China beide LPR-Zinssätze im selben Monat gesenkt hat. Die Reduzierung der Loan Prime Rate war erwartet worden, nachdem die PBoC am Montag den Zinssatz für einjährige mittelfristige Kredite (MLF) um 10 Basispunkte auf 2,85 Prozent zurückgenommen hat.

January 20, 2022

