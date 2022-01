Der US-Konsumgüterkonzern erhöht nach einem überraschend starken Quartal seine Umsatzprognose für das noch bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr. So sollen die Erlöse organisch um 4 bis 5 % anziehen. Bislang wurde nur ein Umsatzanstieg aus eigener Kraft von 2 bis 4 % in Aussicht gestellt.



Im abgelaufenen zweiten Quartal kletterte der Umsatz nominal und organisch um 6 % auf 21 Mrd. $. Damit übertraf man die Erwartungen am Markt. Schub brachte vor allem das Geschäft mit Haushalts- und Gesundheitsprodukten, dabei waren etwa Erkältungspräparate deutlich stärker gefragt als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stieg der Gewinn trotz höherer Kosten um 10 % auf rund 4,2 Mrd. $. An seinen Gewinnerwartungen hält das Management trotz der neuen Umsatzprognose fest. So soll das bereinigte Ergebnis je Aktie von 5,66 $ im Vorjahr um 3 bis 6 % steigen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



