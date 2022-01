Mehr und mehr neue Sportarten sprießen wie Pilze aus dem Boden: Wing Surfen, Landboarden, SUP Yoga, Segway-Polo. Hier sind Inspirationen weltweit, wie im Urlaub die guten Vorsätze in Punkto Sport nicht in Vergessenheit geraten. Segway-Polo auf Barbados Der britische Einfluss ist auf Barbados allgegenwärtig - vom Afternoon Tea bis hin zum Cricket. Auch die Liebe ...

