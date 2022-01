DGAP-News: KPS AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

KPS veröffentlicht Geschäftszahlen 2020/2021 und gibt positiven Ausblick für 2021/2022



20.01.2022 / 07:30

KPS veröffentlicht Geschäftszahlen 2020/2021 und gibt positiven Ausblick für 2021/2022 Umsatz in Höhe von 158 Mio. Euro zeigt sich bedingt durch pandemiebedingte herausfordernde Situation bei vereinzelten Kunden im stationären Handel um 5,1% rückläufig

Striktes Kostenmanagement und bewährtes Geschäftsmodell können Auswirkungen auf EBITDA und EBIT stark begrenzen; Ergebnis nach Steuern steigt um 7,1 %

Im zweiten Halbjahr 2020/2021 erste Anzeichen einer Trendumkehr - für das Geschäftsjahr 2021/2022 Rückkehr auf einen Wachstumspfad erwartet Unterföhring/München, 20. Januar 2022 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für Digitale Transformation und Prozessoptimierung im Handel veröffentlicht die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020/2021. Umsatzentwicklung von zwei gegenläufigen Effekten geprägt Im Geschäftsjahr 2020/2021 erzielte KPS einen Umsatz in Höhe von 158 Mio. Euro. Der Umsatz war damit um 5,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum rückläufig. Die Umsatzentwicklung war dabei von zwei gegenläufigen Effekten geprägt. In Deutschland war die Nachfrage nach Transformationsprojekten von Handelsunternehmen aufgrund der weiter bestehenden herausfordernden Situation durch die negativen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie weiterhin zurückhaltend. Dagegen zeigte sich die Entwicklung im Ausland erneut erfreulich. KPS konnte die Umsatzerlöse mit ihren internationalen Aktivitäten um 9,1% auf 90,4 Mio. Euro steigern. Der Anteil der im Ausland erwirtschafteten Umsätze stieg von 49,8 % im Geschäftsjahr 2019/2020 auf 57,2% im Geschäftsjahr 2020/2021. Treiber des Wachstums waren die E-Commerce und Omnichannel-Lösungen der KPS. Geschäftsmodell zeigt erneut seine Stärken - Moderate Auswirkungen auf EBITDA und EBIT Das Geschäftsmodell und die Strategie des KPS Konzerns haben ihre Stärken wie bereits im Geschäftsjahr 2019/2020 erneut unter Beweis gestellt. Während der Umsatz um 8,5 Mio. Euro rückläufig war, ging das EBITDA moderat um 1,0 Mio. Euro auf 21,6 (Vorjahr: EUR 22,7) Mio. Euro zurück. Das EBIT lag bei 13,4 (2019/2020: 14,1) Mio. Euro und damit 0,7 Mio. Euro unter dem Wert des Vorjahres. Die Kostenbasis konnte insbesondere durch einen reduzierten Einsatz von Freelancern insgesamt um 7,7 Mio. Euro auf 138,5 (2019/2020: 146,1) Mio. Euro gesenkt werden. Das Ergebnis nach Steuern stieg um 7,1% auf 8,7 Mio. Euro auf Grund eines verbesserten Finanzergebnis sowie einer verbesserten Steuerquote. Vorschlag einer Erhöhung der Dividende um 11,7 % auf 19 Euro Cents Auf der Hauptversammlung am 18.05.2022 werden Aufsichtsrat und Vorstand eine Dividende in Höhe von 0,19 Euro je Aktie vorschlagen. Der Dividendenvorschlag berücksichtigt den erwirtschafteten Jahresüberschuss sowie die vorerst bestehenbleibenden Unsicherheiten aus dem weiteren Verlauf der Covid-19 Krise. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2019/2020 entspricht der Dividendenvorschlag einer Erhöhung um 11,7 % (Dividende 2019/2020: 17 Euro Cents). Weiterentwicklung der Rapid Transformation Methode zur Instant Platforms Familie Auch im herausfordernden Geschäftsjahr 2020/2021 hat KPS konsequent in ihre Innovationskraft und Technologie investiert. So wurde die seit Jahren bewährte Rapid Transformation Methode zur Instant Platforms Familie weiterentwickelt. Instant Platforms sind sofort einsetzbare, standardisierte Plattformlösungen, mit denen Unternehmen unmittelbar ihre digitale Transformation einleiten und umsetzen können. Die Instant Platforms Lösungen wurden für die fünf Branchen Style, Grocery, Merchant, Foodservice und Growth entwickelt. Sie versetzen Unternehmen in die Lage, ihre digitale Transformation erheblich zu beschleunigen, bei gleichzeitig deutlich geringerem Investitionsaufwand. KPS erwartet mit dieser Innovation ihre Wettbewerbsposition deutlich verbessern zu können. Einschätzung zum Geschäftsjahr 2020/2021 - Rückkehr auf einen Wachstumskurs erwartet Bereits im zweiten Halbjahr zeigten sich erste Anzeichen für eine Trendumkehr und die Rückkehr auf einen Umsatzwachstumspfad. Für das Geschäftsjahr 2021/2022 ist die KPS vorsichtig optimistisch. Basierend auf der Datenlage und den vorliegenden Informationen im Januar 2022 schätzt der Vorstand, den Umsatz im Geschäftsjahr 2021/2022 im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr 2020/2021 steigern zu können. Zudem geht der Vorstand davon aus, ein EBITDA mindestens auf dem Niveau des Vorjahres 2020/2021 erzielen zu können. Im Geschäftsjahr 2021/2022 erwartet der Vorstand eine Belebung der Geschäftslage auf dem deutschen Markt. Darüber hinaus plant KPS verstärkt in Talente und Mitarbeiter*Innen zu investieren, um für weiteres Wachstum vorbereitet zu sein. Der ausführliche Geschäftsbericht 2020/2021 steht ab sofort hier zum Download zur Verfügung. 20. Januar 2022 KPS AG Der Vorstand

Über KPS

KPS ist der europaweit führende Transformationspartner für Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit radikal auf den Kunden ausrichten und innovative, digitale Prozesse sowie Technologien implementieren wollen. KPS liefert von der Strategieberatung über branchenspezifische Prozessketten bis zur Implementierung modernster Technologien alles aus einer Hand. Das KPS-Team berät Unternehmen End-to-End und integriert Warenwirtschaft, B2B und B2C E-Commerce mit Marketing- & Sales-Prozessen. Besonders in einer digitalen Welt mit dem Kunden im Fokus ist die Fähigkeit, Projekte schnell umsetzen zu können, ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Die KPS Instant-Transformation Methode beschleunigt Projekte und die Erfahrung und Branchenkenntnis der KPS-Berater sichern den Erfolg jeder Projektinitiative. Mit rund 1.100 Beratern in 9 Ländern baut KPS durch richtungsweisende Projekte im digitalen und technologischen Wandel seine Marktposition global kontinuierlich aus. Reshape and transform rapidly. Your business in a digital world. www.kps.com KPS AG

Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: ir@kps.com

