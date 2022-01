Der amerikanische Energiekonzern Xcel Energy Inc. (ISIN: US98389B1008, NYSE: XEL) wird seinen Aktionären am heutigen Donnerstag eine Quartalsdividende in Höhe von 45,75 US-Cents ausbezahlen. Record date war der 22. Dezember 2021. Das Unternehmen schüttet somit, auf das Gesamtjahr hochgerechnet, 1,83 US-Dollar an seine Anteilsinhaber aus. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 68,12 US-Dollar (Stand: 19. Januar ...

