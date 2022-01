Mit einem Rekordquartal hat TSMC das Gj. 2021 abgeschlossen. Dank der hohen Chip-Nachfrage steigerte der weltgrößte Halbleiter-Hersteller im Q4 den Umsatz um 18,5% auf 438,2 Mrd. Taiwan-Dollar (TWD; rd. 15,7 Mrd. US-Dollar) und den Nettogewinn um 16,4% auf 166,2 Mrd. TWD. CEO C.?C. Wei zeigte sich zuversichtlich, dass die Nachfrage dank struktureller Megatrends wie 5G oder High Performance Computing sowie der Erholung im Autosektor, aber auch wegen des zunehmenden Siliziumgehalts in Endgeräten, anhält.Um sie zu bedienen, will er in diesem Jahr 40 Mrd. bis 44 Mrd. Dollar in neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...