Keine Entwarnung von United Airlines. Der Ausblick für 2022 bleibt schwach. Comet kann die eigenen Erwartungen schlagen. Der Umsatz klettert um fast 30 %. Belimo wächst und expandiert. Der Umsatz steigt um knapp 16 % im Franken.Der Handel in Asien entwickelt sich heute früh sehr freundlich. Trotz der schwachen Vorgaben aus den USA steigen alle Benchmarks in der Region geschlossen, nachdem die PBoC die Prime Rate für Kredite zum zweiten Mal in Folge gesenkt hat. Die LPR steht nun bei 3,70 %. Die Futures sind ebenfalls positiv gestimmt. Der DAX-Future steigt ...

