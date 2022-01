China hat einen neuen Fünfjahresplan für die Robotik-Industrie veröffentlicht: Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) in Peking plant, Innovationen gezielt zu fördern und das Reich der Mitte zu einem weltweit führenden Standort für Roboter-Technologie und industriellen Fortschritt zu machen. Wie sich Unternehmen aus dem In- und Ausland auf dem weltweit größten Markt der Branche engagieren, berichtet die Statistikabteilung der International Federation of Robotics.

"China ist der mit Abstand größte Robotermarkt weltweit. Das zeigt sich am jährlichen Absatz ebenso wie am operativen Bestand", sagt Milton Guerry, Präsident der International Federation of Robotics (IFR). "Einen nützlichen Indikator, die dynamische Entwicklung Chinas nachzuvollziehen, liefert zudem die IFR-Statistik zur Roboterdichte. Gemessen an der Anzahl von Industrie-Robotern pro 10.000 Beschäftigte liegt Chinas Roboterdichte in der verarbeitenden Industrie derzeit weltweit auf Platz 9 (246 Einheiten) verglichen mit Platz 25 (49 Einheiten), den das Land noch vor fünf Jahren innehatte."

Automationsrennen in China

Mit einem Marktanteil von zusammen 73 basiert die rasante Automation der chinesischen Industrie heute hauptsächlich auf den Lieferungen ausländischer Roboterhersteller. Diese Quote ist in den vergangenen 8 Jahren mit leichter Volatilität konstant geblieben. Die Installationen von ausländischen Robotern hauptsächlich aus Japan, Korea und Europa stiegen 2020 um 24 auf 123.030 Einheiten stark an. Diese Zahl umfasst auch Einheiten, die in China von nicht-chinesischen Anbietern produziert werden. Chinesische Roboterhersteller liefern hauptsächlich an den heimischen Markt, wo sie im Jahr 2020 mit 45.347 Einheiten einen Marktanteil von 27 erzielten.

Zweiter Robotik-Entwicklungsplan

"China hat im Rahmen des 14. Fünfjahresplans seinen zweiten Entwicklungsplan für die Roboter-Industrie vorgelegt", sagt Song Xiaogang, Executive Director und Generalsekretär der China Robot Industry Alliance (CRIA). "Der Plan hat als Leitlinie große Bedeutung für die Förderung und Entwicklung einer qualitativ hochwertigen chinesischen Robotik die Schlüsseltechnologie der modernen Industrie. Der neue Fünfjahresplan ist für die digitale Entwicklung und intelligente Modernisierung in China wegweisend und trägt ebenfalls dazu bei, den weltweiten Fortschritt der Roboter-Technologie zu fördern."

IFR China Daten 2020

Jährliche Neuinstallationen

168.377 Industrieroboter installiert, 20 mehr als in 2019 (davon 45.347 von chinesischen Herstellern)

durchschnittlich jährliche Wachstumsrate 2015 2020: 20

Weltrangliste 2020: Nr.1

Anteil an Gesamtlieferung:

Anwendung Verarbeitung 42 %, Schweißen 21

Branche Elektro-/Elektronikindustrie 37 %, Automobilindustrie 16

Industrie-Roboterbestand

ca. 943.200 Stück, 21 mehr als in 2019

durchschnittlich jährliche Wachstumsrate 2015 2020: 30

Weltrangliste 2020: Nr. 1

