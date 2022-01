DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

20 January 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 19 January 2022 it purchased a total of 260,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 130,000 130,000 EUR1.3080 Highest price paid (per ordinary share) GBP1.0840 EUR1.2860 Lowest price paid (per ordinary share) GBP1.0700 EUR1.2927 Volume weighted average price paid (per ordinary share) GBP1.0768

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 747,448,476 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,359 1.3080 XDUB 08:22:41 00025698479TRDU1 2,639 1.3020 XDUB 08:24:05 00025698489TRDU1 1,287 1.3000 XDUB 08:24:05 00025698488TRDU1 347 1.2980 XDUB 08:40:06 00025698734TRDU1 190 1.2980 XDUB 08:40:06 00025698733TRDU1 1,278 1.2980 XDUB 08:40:06 00025698732TRDU1 1,278 1.2980 XDUB 08:40:06 00025698731TRDU1 731 1.2980 XDUB 08:40:06 00025698730TRDU1 287 1.3000 XDUB 08:57:34 00025699021TRDU1 1,250 1.3000 XDUB 08:57:34 00025699020TRDU1 1,323 1.2960 XDUB 09:03:55 00025699075TRDU1 1,293 1.2960 XDUB 09:03:55 00025699074TRDU1 1,373 1.2960 XDUB 09:14:55 00025699349TRDU1 2,632 1.2960 XDUB 09:14:55 00025699348TRDU1 3,897 1.2960 XDUB 09:50:28 00025699969TRDU1 3,912 1.2940 XDUB 09:50:28 00025699967TRDU1 2,578 1.2860 XDUB 11:21:45 00025701267TRDU1 1,345 1.2860 XDUB 11:21:45 00025701266TRDU1 13,550 1.2860 XDUB 11:21:45 00025701265TRDU1 3,972 1.2900 XDUB 12:00:13 00025701716TRDU1 410 1.2920 XDUB 12:06:55 00025701768TRDU1 1,328 1.2920 XDUB 12:15:56 00025701916TRDU1 1,282 1.2900 XDUB 12:15:56 00025701914TRDU1 1,441 1.2900 XDUB 12:15:56 00025701912TRDU1 1,435 1.2900 XDUB 12:15:56 00025701910TRDU1 1,282 1.2900 XDUB 12:15:56 00025701908TRDU1 713 1.2880 XDUB 12:38:10 00025702143TRDU1 1,000 1.2960 XDUB 13:53:18 00025703009TRDU1 7 1.2960 XDUB 13:53:18 00025703008TRDU1 904 1.2960 XDUB 13:53:18 00025703007TRDU1 1,232 1.2960 XDUB 13:53:18 00025703006TRDU1 339 1.2960 XDUB 13:53:18 00025703005TRDU1 328 1.2960 XDUB 13:53:18 00025703004TRDU1 333 1.2960 XDUB 13:53:18 00025703003TRDU1 1,238 1.2960 XDUB 13:53:18 00025703002TRDU1 980 1.2960 XDUB 13:53:18 00025703001TRDU1 928 1.2960 XDUB 13:53:18 00025703000TRDU1 980 1.2960 XDUB 13:53:18 00025702999TRDU1 384 1.2960 XDUB 13:53:18 00025702998TRDU1 993 1.2960 XDUB 13:53:19 00025703012TRDU1 343 1.2960 XDUB 13:53:19 00025703011TRDU1 564 1.2960 XDUB 13:53:19 00025703010TRDU1 2,421 1.2960 XDUB 13:53:45 00025703023TRDU1 2,992 1.2920 XDUB 13:53:45 00025703020TRDU1 578 1.2960 XDUB 13:53:45 00025703018TRDU1 25 1.2900 XDUB 14:11:11 00025703326TRDU1 1,378 1.2900 XDUB 14:11:11 00025703325TRDU1 97 1.2900 XDUB 14:16:39 00025703409TRDU1 1,185 1.2900 XDUB 14:16:39 00025703408TRDU1 858 1.2900 XDUB 14:21:28 00025703535TRDU1 650 1.2900 XDUB 14:21:28 00025703534TRDU1 1,206 1.2900 XDUB 14:26:57 00025703663TRDU1 1,535 1.2900 XDUB 14:38:12 00025703934TRDU1 2,820 1.2920 XDUB 14:40:28 00025704013TRDU1 1,529 1.2920 XDUB 14:41:29 00025704080TRDU1 275 1.2940 XDUB 14:44:21 00025704150TRDU1 444 1.2940 XDUB 14:44:51 00025704209TRDU1 216 1.2940 XDUB 14:44:51 00025704208TRDU1 703 1.2940 XDUB 14:44:51 00025704207TRDU1 1,150 1.2920 XDUB 14:48:35 00025704324TRDU1 4,179 1.2920 XDUB 15:00:45 00025704840TRDU1 4,206 1.2920 XDUB 15:00:45 00025704839TRDU1 2,429 1.2900 XDUB 15:07:41 00025705071TRDU1 257 1.2900 XDUB 15:07:41 00025705070TRDU1 1,547 1.2920 XDUB 15:19:49 00025705557TRDU1 1,456 1.2920 XDUB 15:23:52 00025705713TRDU1 669 1.2920 XDUB 15:27:48 00025705771TRDU1 836 1.2920 XDUB 15:29:36 00025705843TRDU1 86 1.2920 XDUB 15:29:36 00025705842TRDU1 86 1.2920 XDUB 15:29:36 00025705841TRDU1 86 1.2920 XDUB 15:29:36 00025705840TRDU1 129 1.2920 XDUB 15:29:36 00025705839TRDU1 86 1.2920 XDUB 15:29:36 00025705838TRDU1 65 1.2920 XDUB 15:29:36 00025705837TRDU1 38 1.2920 XDUB 15:29:36 00025705836TRDU1 39 1.2920 XDUB 15:33:42 00025705942TRDU1 939 1.2920 XDUB 15:33:42 00025705941TRDU1 461 1.2920 XDUB 15:33:42 00025705940TRDU1 1 1.2920 XDUB 15:33:42 00025705939TRDU1 1,410 1.2920 XDUB 15:37:28 00025706042TRDU1 864 1.2920 XDUB 15:41:28 00025706120TRDU1 638 1.2920 XDUB 15:41:28 00025706119TRDU1 490 1.2920 XDUB 15:45:34 00025706203TRDU1 616 1.2920 XDUB 15:46:42 00025706218TRDU1 957 1.2920 XDUB 15:48:35 00025706258TRDU1 474 1.2920 XDUB 15:48:35 00025706257TRDU1 1,169 1.2920 XDUB 15:52:14 00025706320TRDU1 166 1.2920 XDUB 15:52:14 00025706319TRDU1 1,508 1.2920 XDUB 15:55:57 00025706372TRDU1 922 1.2920 XDUB 15:59:35 00025706430TRDU1 224 1.2940 XDUB 16:12:39 00025706697TRDU1 334 1.2940 XDUB 16:12:39 00025706696TRDU1 583 1.2940 XDUB 16:12:39 00025706695TRDU1 1,128 1.2940 XDUB 16:12:39 00025706694TRDU1 1,884 1.2940 XDUB 16:12:39 00025706693TRDU1 696 1.2940 XDUB 16:12:39 00025706692TRDU1 749 1.2940 XDUB 16:12:39 00025706691TRDU1 182 1.2940 XDUB 16:12:40 00025706698TRDU1 658 1.2940 XDUB 16:15:29 00025706756TRDU1 6,470 1.2940 XDUB 16:23:13 00025706895TRDU1 1,484 1.2940 XDUB 16:24:12 00025706935TRDU1 1,462 1.2940 XDUB 16:25:36 00025706998TRDU1 1,909 1.2920 XDUB 16:26:49 00025707034TRDU1 401 1.2920 XDUB 16:26:49 00025707033TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 2,500 1.0840 XLON 08:24:11 00025698490TRDU1 64 1.0840 XLON 08:24:19 00025698492TRDU1 113 1.0840 XLON 08:24:19 00025698491TRDU1 1,587 1.0840 XLON 08:35:59 00025698629TRDU1 1,741 1.0840 XLON 08:35:59 00025698628TRDU1 222 1.0840 XLON 08:35:59 00025698627TRDU1 1,524 1.0840 XLON 08:35:59 00025698626TRDU1 2,476 1.0840 XLON 08:35:59 00025698625TRDU1 1,347 1.0840 XLON 08:59:57 00025699037TRDU1 400 1.0840 XLON 08:59:57 00025699036TRDU1 801 1.0840 XLON 09:07:39 00025699170TRDU1 918 1.0840 XLON 09:07:39 00025699169TRDU1 1,399 1.0840 XLON 09:15:35 00025699370TRDU1 891 1.0840 XLON 09:21:37 00025699499TRDU1 1,000 1.0840 XLON 09:21:37 00025699498TRDU1 1,309 1.0840 XLON 09:30:24 00025699731TRDU1 423 1.0840 XLON 09:36:16 00025699801TRDU1 1,217 1.0840 XLON 09:36:16 00025699800TRDU1 1,316 1.0840 XLON 09:43:47 00025699876TRDU1 323 1.0840 XLON 09:43:47 00025699875TRDU1 14 1.0840 XLON 09:43:47 00025699874TRDU1 1,061 1.0780 XLON 09:50:28 00025699972TRDU1 115 1.0780 XLON 09:50:28 00025699971TRDU1 206 1.0780 XLON 09:50:28 00025699970TRDU1 254 1.0780 XLON 09:50:28 00025699968TRDU1 645 1.0760 XLON 09:55:51 00025700041TRDU1 1,000 1.0760 XLON 09:55:51 00025700040TRDU1 1,668 1.0760 XLON 09:55:51 00025700039TRDU1 724 1.0780 XLON 09:55:51 00025700038TRDU1 856 1.0780 XLON 09:55:51 00025700037TRDU1 282 1.0700 XLON 11:21:50 00025701298TRDU1 46 1.0700 XLON 11:21:50 00025701297TRDU1 82 1.0700 XLON 11:21:50 00025701296TRDU1 42 1.0700 XLON 11:21:50 00025701295TRDU1 509 1.0700 XLON 11:21:50 00025701294TRDU1 3,249 1.0700 XLON 11:21:50 00025701293TRDU1 85 1.0700 XLON 11:21:50 00025701292TRDU1 424 1.0700 XLON 11:21:50 00025701291TRDU1 412 1.0700 XLON 11:21:50 00025701290TRDU1 173 1.0700 XLON 11:21:50 00025701289TRDU1 47 1.0700 XLON 11:21:50 00025701288TRDU1 33 1.0700 XLON 11:21:50 00025701287TRDU1 20 1.0700 XLON 11:21:50 00025701286TRDU1 116 1.0700 XLON 11:21:50 00025701285TRDU1 254 1.0700 XLON 11:21:50 00025701284TRDU1 115 1.0700 XLON 11:21:50 00025701283TRDU1 48 1.0700 XLON 11:21:50 00025701282TRDU1 341 1.0700 XLON 11:21:50 00025701281TRDU1 47 1.0700 XLON 11:21:50 00025701280TRDU1 57 1.0700 XLON 11:21:50 00025701279TRDU1 22 1.0700 XLON 11:21:50 00025701278TRDU1 282 1.0700 XLON 11:21:50 00025701277TRDU1 23 1.0700 XLON 11:21:50 00025701276TRDU1 66 1.0700 XLON 11:21:50 00025701275TRDU1 49 1.0700 XLON 11:21:50 00025701274TRDU1 137 1.0700 XLON 11:21:50 00025701273TRDU1 1,677 1.0700 XLON 11:36:19 00025701431TRDU1 1,298 1.0720 XLON 12:00:09 00025701715TRDU1 362 1.0740 XLON 12:00:18 00025701722TRDU1 1,192 1.0740 XLON 12:00:18 00025701721TRDU1 906 1.0740 XLON 12:00:18 00025701720TRDU1 1,000 1.0740 XLON 12:15:56 00025701925TRDU1 2,615 1.0760 XLON 12:15:56 00025701924TRDU1 1,124 1.0760 XLON 12:15:56 00025701923TRDU1 509 1.0760 XLON 12:15:56 00025701922TRDU1 1,217 1.0760 XLON 12:15:56 00025701921TRDU1 180 1.0760 XLON 12:15:56 00025701920TRDU1 480 1.0760 XLON 12:15:56 00025701919TRDU1 1,000 1.0760 XLON 12:15:56 00025701918TRDU1 1,000 1.0760 XLON 12:15:56 00025701917TRDU1 291 1.0760 XLON 12:15:56 00025701915TRDU1 1,000 1.0760 XLON 12:15:56 00025701913TRDU1 1,345 1.0760 XLON 12:15:56 00025701911TRDU1 709 1.0760 XLON 12:15:56 00025701909TRDU1 1,646 1.0720 XLON 12:31:12 00025702075TRDU1 1,000 1.0760 XLON 13:53:45 00025703024TRDU1 105 1.0760 XLON 13:53:45 00025703022TRDU1 54 1.0760 XLON 13:53:45 00025703021TRDU1 348 1.0760 XLON 13:53:45 00025703019TRDU1 2,168 1.0760 XLON 13:53:46 00025703030TRDU1 2,000 1.0760 XLON 13:53:46 00025703029TRDU1 4,000 1.0760 XLON 13:53:46 00025703028TRDU1 3,410 1.0760 XLON 13:53:46 00025703027TRDU1 493 1.0760 XLON 13:53:46 00025703026TRDU1 4,000 1.0760 XLON 13:53:46 00025703025TRDU1 1,698 1.0720 XLON 13:53:57 00025703031TRDU1 111 1.0740 XLON 14:40:28 00025704014TRDU1 147 1.0740 XLON 15:00:48 00025704851TRDU1 280 1.0740 XLON 15:00:48 00025704850TRDU1 1,331 1.0740 XLON 15:00:48 00025704849TRDU1 730 1.0740 XLON 15:00:49 00025704853TRDU1 43 1.0740 XLON 15:00:49 00025704852TRDU1 1,692 1.0740 XLON 15:06:52 00025705027TRDU1 246 1.0740 XLON 15:07:41 00025705075TRDU1 28 1.0740 XLON 15:07:41 00025705074TRDU1 115 1.0740 XLON 15:07:41 00025705073TRDU1 45 1.0740 XLON 15:07:41 00025705072TRDU1 110 1.0740 XLON 15:07:41 00025705069TRDU1 82 1.0740 XLON 15:07:41 00025705068TRDU1 1,012 1.0740 XLON 15:09:21 00025705128TRDU1 1,000 1.0740 XLON 15:12:42 00025705194TRDU1 358 1.0740 XLON 15:16:46 00025705379TRDU1 2,297 1.0740 XLON 15:16:46 00025705378TRDU1 703 1.0740 XLON 15:16:46 00025705377TRDU1 3,000 1.0740 XLON 15:16:46 00025705376TRDU1 1,304 1.0760 XLON 15:17:32 00025705410TRDU1 2,200 1.0760 XLON 15:17:32 00025705409TRDU1 4,000 1.0760 XLON 15:17:32 00025705408TRDU1 1,267 1.0760 XLON 15:19:07 00025705528TRDU1 381 1.0760 XLON 15:19:07 00025705527TRDU1 830 1.0760 XLON 15:24:01 00025705715TRDU1 933 1.0760 XLON 15:24:01 00025705714TRDU1 1,576 1.0760 XLON 15:28:58 00025705825TRDU1 352 1.0760 XLON 15:33:29 00025705932TRDU1 202 1.0760 XLON 15:33:29 00025705931TRDU1 12 1.0760 XLON 15:35:10 00025705973TRDU1 1,737 1.0760 XLON 15:35:10 00025705972TRDU1 1,742 1.0760 XLON 15:40:08 00025706091TRDU1 1,267 1.0760 XLON 15:44:55 00025706191TRDU1 446 1.0760 XLON 15:44:55 00025706190TRDU1 1,719 1.0720 XLON 15:49:33 00025706277TRDU1 1,343 1.0720 XLON 15:49:33 00025706276TRDU1 1,789 1.0760 XLON 15:49:33 00025706275TRDU1 505 1.0760 XLON 16:00:09 00025706447TRDU1 3,760 1.0760 XLON 16:00:09 00025706446TRDU1 563 1.0760 XLON 16:00:09 00025706445TRDU1 93 1.0760 XLON 16:00:09 00025706444TRDU1 1,546 1.0780 XLON 16:17:12 00025706768TRDU1 1,700 1.0780 XLON 16:17:53 00025706774TRDU1 51 1.0780 XLON 16:19:43 00025706802TRDU1 1,533 1.0800 XLON 16:22:19 00025706864TRDU1 1,624 1.0800 XLON 16:22:19 00025706863TRDU1 20 1.0780 XLON 16:23:13 00025706904TRDU1 26 1.0780 XLON 16:23:13 00025706903TRDU1 57 1.0780 XLON 16:23:13 00025706902TRDU1 406 1.0780 XLON 16:23:13 00025706901TRDU1 14 1.0780 XLON 16:23:13 00025706900TRDU1 45 1.0780 XLON 16:23:13 00025706899TRDU1 29 1.0780 XLON 16:23:13 00025706898TRDU1 81 1.0780 XLON 16:23:13 00025706897TRDU1 254 1.0780 XLON 16:23:13 00025706896TRDU1 60 1.0780 XLON 16:23:13 00025706894TRDU1 32 1.0800 XLON 16:23:13 00025706893TRDU1 1,704 1.0800 XLON 16:23:13 00025706892TRDU1 1,540 1.0780 XLON 16:23:17 00025706906TRDU1 792 1.0780 XLON 16:23:17 00025706905TRDU1 38 1.0780 XLON 16:24:10 00025706934TRDU1 279 1.0780 XLON 16:24:10 00025706933TRDU1 1,722 1.0780 XLON 16:24:10 00025706932TRDU1 327 1.0760 XLON 16:27:16 00025707047TRDU1 867 1.0760 XLON 16:27:16 00025707046TRDU1

