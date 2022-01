Cathie Wood besitzt bei ihren ARK ETFs einen langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz. Die Starinvestorin ist ebenfalls der Überzeugung, dass man idealerweise von Innovation und Wachstum profitieren kann, wenn man Zeit und Zinseszins möglichst lange walten lässt. Zumindest solange die Investitionsthese noch intakt ist. Ich investiere auch in Aktien, in die Cathie Wood investiert. Insbesondere mein Wachstumsdepot ist in Teilen mit ähnlichen Aktien oder Marktchancen gepflastert. In die folgenden zwei investiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...