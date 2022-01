Die Aktie von Peloton Interactive (WKN: A2PR0M) hat zuletzt massiv an Wert eingebüßt. Binnen Jahresfrist liegt der Verlust bei ziemlich genau 80 %. Für den eigentlichen Senkrechtstarter innerhalb der Pandemie ist das natürlich ein enormer Abverkauf. Sorgen hat es zuletzt um die Intaktheit der Wachstumsthese gegeben, die auf Heimtraining und ein Ökosystem in der digitalen Fitness-Welt basiert. Allerdings arbeitet das Management am Turnaround. Mithilfe von günstigeren Modellen möchte man einen Mainstream-Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...